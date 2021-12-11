Еще шесть человек скончались в Калужской области от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1100, сообщили в субботу, 11 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 199 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 61 413.

За последние сутки в нашем регионе 206 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 57 768 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 538 070 калужан.

По всей России выявлены за сутки 30 288 случаев коронавируса. За весь период - 9 986 967. Выписаны за сутки – 36 446, за весь период – 8 709 964. За последние сутки в стране от ковида умер 1 171 человек, за все время – 288 351.

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