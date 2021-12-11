В Калужской области привились от коронавируса 538 070 человек
В четверг, 9 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2246 человек. Общее количество вакцинированных достигло 538 070, сообщили в пятницу в правительстве региона.
В больницах области остается около 133 тысяч доз вакцин. В основном это «Спутник V».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 82,75%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.
В девяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 9 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 125,92%,
- Боровский район – 125,65%,
- Медынский район – 118,55%,
- Перемышльский район – 116,73%,
- Бабынинский район – 114,53%,
- Думиничский район – 112,41%,
- Барятинский район – 111,54%,
- Спас-Деменский район – 105,73%,
- Козельский район – 101,15%,
- Мещовский район – 99,66%,
- Сухиничский район – 95,83%,
- Ферзиковский район – 91,03%,
- Юхновский район – 88,7%,
- Тарусский район – 85,01%,
- Мосальский район – 83,6%,
- Куйбышевский район – 83,33%,
- Жиздринский район – 80,88%,
- Ульяновский район – 79,93%,
- Хвастовичский район – 77,32%,
- Калуга – 76,3%,
- Обнинск – 76,1%,
- Людиновский район – 74,22%,
- Дзержинский район – 74,12%,
- Малоярославецкий район – 73,97%,
- Кировский район – 73,34%,
- Износковский район – 72,91%.
Данные на 9 декабря.
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