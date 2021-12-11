В Калужской области привились от коронавируса 538 070 человек

В четверг, 9 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2246 человек. Общее количество вакцинированных достигло 538 070, сообщили в пятницу в правительстве региона.

В больницах области остается около 133 тысяч доз вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 82,75%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В девяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 9 декабря 2021 года:

Жуковский район – 125,92%,

Боровский район – 125,65%,

Медынский район – 118,55%,

Перемышльский район – 116,73%,

Бабынинский район – 114,53%,

Думиничский район – 112,41%,

Барятинский район – 111,54%,

Спас-Деменский район – 105,73%,

Козельский район – 101,15%,

Мещовский район – 99,66%,

Сухиничский район – 95,83%,

Ферзиковский район – 91,03%,

Юхновский район – 88,7%,

Тарусский район – 85,01%,

Мосальский район – 83,6%,

Куйбышевский район – 83,33%,

Жиздринский район – 80,88%,

Ульяновский район – 79,93%,

Хвастовичский район – 77,32%,

Калуга – 76,3%,

Обнинск – 76,1%,

Людиновский район – 74,22%,

Дзержинский район – 74,12%,

Малоярославецкий район – 73,97%,

Кировский район – 73,34%,

Износковский район – 72,91%.

Данные на 9 декабря.

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