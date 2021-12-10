В Калужской области пропал 46-летний мужчина

В городе Жуков Калужской области пропал 46-летний Денис СЕРОВ. Об этом в пятницу сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 9 декабря.

По информации волонтеров, он может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего:

Рост – 180 см,

Плотного телосложения,

Светло-русые волосы,

Голубые глаза,

Черная куртка,

Голубая в белую полоску кофта,

Темно-серые джинсы,

Черные замшевые ботинки,

Шапка в полоску.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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