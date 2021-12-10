В Калужской области пропал 46-летний мужчина
В городе Жуков Калужской области пропал 46-летний Денис СЕРОВ. Об этом в пятницу сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 9 декабря.
По информации волонтеров, он может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшего:
- Рост – 180 см,
- Плотного телосложения,
- Светло-русые волосы,
- Голубые глаза,
- Черная куртка,
- Голубая в белую полоску кофта,
- Темно-серые джинсы,
- Черные замшевые ботинки,
- Шапка в полоску.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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