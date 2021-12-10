Писатель Александр Лапин рассказал о будущем романе «Секс и бомба Лаврентия Берии»

Писатель Александр Лапин, который не раз устраивал творческие встречи в Калуге, готовит новый роман. Первые подробности он сообщил в четверг, 9 декабря, в эфире «России-1».

Уже известно название книги - «Секс и бомба Лаврентия Берии». Это документальный роман, созданный после погружения в советские архивы.

Ожидается, что «Секс и бомба Лаврентия Берии» выйдет осенью 2022 года. Подробности – в видео.

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