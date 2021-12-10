Главные новости в Калужской области 10 декабря: беда со школьным автобусом и стрельба на улице Хрустальной
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 10 декабря.
В Калуге 50-летний мужчина открыл стрельбу на улице Хрустальной.
В Калужской области полгода не могут найти водителя школьного автобуса.
В Калуге ледовую арену Дворца спорта оставят закрытой до 26 декабря.
Огни главной елки на Старом Торге зажгут до 15 декабря.
Несколько троллейбусных маршрутов остановились из-за отключения электричества.
В Калуге Пенсионный фонд переезжает на улицу Пушкина.
Опубликована онлайн-карта со всей калужской снегоуборочной техникой.
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