Главные новости в Калужской области 10 декабря: беда со школьным автобусом и стрельба на улице Хрустальной

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 10 декабря.

В Калуге 50-летний мужчина открыл стрельбу на улице Хрустальной.

В Калужской области полгода не могут найти водителя школьного автобуса.

В Калуге ледовую арену Дворца спорта оставят закрытой до 26 декабря.

Огни главной елки на Старом Торге зажгут до 15 декабря.

Несколько троллейбусных маршрутов остановились из-за отключения электричества.

В Калуге Пенсионный фонд переезжает на улицу Пушкина.

Опубликована онлайн-карта со всей калужской снегоуборочной техникой.

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