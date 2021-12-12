Этот день в истории: 12 декабря в Калужской губернии объявили положение чрезвычайной охраны

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 12 декабря.

1788 – Михаил Афанасьевич Камынин (1730 — ок. 1813), уроженец Лихвинского уезда и будущий Калужский губернатор (5.04.1798 -31.12.1799) избирается предводителем дворянства Лихвинского уезда и остается им по 16 декабря 1791 г.

Об этом человеке известно, что он был на военной и на гражданской службе. Прошел путь от должности директора Экономии наместнического правления в чине коллежского советника до калужского вице-губернатора, а с 5 апреля 1798 по 31 декабря 1799 – Калужского губернатора.

«Дата 12 декабря 1902 г. в жизни Калужской женской прогимназии (им. Саловой) имеет особое значение. В этот день было разрешено преобразовать частное женское учебное заведение Александры Алексеевны Саловой в Калуге в женскую прогимназию на точном основании положения 24 мая 1870 г. с выполнением нижеследующих условий: 1) чтобы при учебном заведении был учрежден попечительский совет; 2) чтобы начальница прогимназии получала жалование по назначению попечительского совета; 3) чтобы сумма сбора за учение считалась собственностью самого заведения; 4) чтобы преподаватели и преподавательницы имели такое же число уроков, какое установлено для преподающих лиц в правительственных прогимназиях; 5) чтобы в классе не допускались девицы сверх установленной нормы» (из архивного документа).

1905 – губернатор Офросимов объявил калужскую губернию на положении чрезвычайной охраны «… ввиду прекращения движения по железным дорогам, а также прервавшихся почтовых и телеграфных сообщений и по случаю местных смут, волнений, нарушений чужой собственности и насилий».

1917 – 29 ноября (12 декабря) в Калуге на Плац-парадной площади (ныне сквер Ленина) в час дня был назначен торжественный смотр сил революционной демократии. Все, кто за революционное единство демократии должны были быть на площади, ибо это подсчет сил демократии.

1921 – в Калуге состоялся VII Калужский губернский съезд Советов.

1944 – в газете «Коммуна» опубликованы воспоминания директора детской музыкальной школы В.М. Гейер «школа народных дарований» о времени оккупации, о выпускниках школы-фронтовиках. Из акта ущерба, составленного Гейер и педагогом Шокуровой Н.А.: «Немецкие солдаты взламывали закрытые окна, двери и расхищали имущество, увозили неизвестно куда. 18 декабря 1941 г. по приказу немецкого командования музыкальная школа была занята немецким госпиталем». Адрес школы: ул. К. Либкнехта, 197.

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