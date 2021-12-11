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Этот день в истории: 11 декабря в Калуге убили Лжедмитрия II

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.12.2021 08:00 1 448
Этот день в истории: 11 декабря в Калуге убили Лжедмитрия II

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 декабря.

11(21).12.1610 – в этот день во время охоты на зайцев за пределами Калуги Петром Урусовым был убит Лжедмитрий II - самозванец, выдававший себя за сына Ивана IV Грозного, царевича Дмитрия Углицкого и, соответственно, за будто бы чудом спасшегося 17 (27) мая 1606 года царя Лжедмитрия I. Вместе с Лжедмитрием I — единственный самозванец, дошедший до трона царя.

1917 - 28 ноября (11 декабря по новому стилю) в Калугу прибыли революционные войска: Пореченский полк из Минска, отряды из Москвы и Петровского завода. Противники Советов были разоружены. День 28 ноября стал официальной датой победы власти Советов в Калуге (из публикации Ю. Юрьева).

1918 – родился Александр Исаевич Солженицын (11.12.1918-3.08.2008), российский писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). В мае 1998 года он приезжал в Калужскую область и посетил Калугу, Козельск, Оптину Пустынь.

1960 – в поселке Угодский Завод (ныне г. Жуков) открыт Жуковский Народный музей, 9 мая 1980 года - преобразован в филиал Калужского краеведческого музея. Ныне - Государственный музей маршала Г. К. Жукова. В трех километрах от города находится деревня Стрелковка, где 1 декабря 1896 года родился будущий полководец, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.12.2021 08:00 1 448
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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