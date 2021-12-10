Пять городов Калужской области изобразили на почтовых открытках

В Калужской области выбраны картины с видами пяти городов, которые изобразят на почтовых открытках. Итоги конкурса «Привет из малых городов Калужской области» подвели агентство по развитию туризма и Управление федеральной почтовой связи, сообщили в пятницу, 10 декабря, в пресс-службе правительства.

На открытки попадут Боровск, Козельск, Малоярославец, Мещовск и Таруса. Карточки с этими картинами в 2022 году можно будет купить в почтовых отделениях области.

Номинации «Козельск – легенды «злого города», «Малоярославец – город двух побед» и «Мещовск – родина русских цариц» выиграла одна автор - Анна Катухина. В номинации «Боровск – нарисованный город» победила Ольга Петрова, в номинации «Таруса – колыбель искусств» – Лали Калинина.

Как отмечают организаторы, присылать свои работы могли не только жители Калужской области, но и представители других регионов. И лучшую работу по Тарусе прислала как раз Лали Калинина из Подмосковья.

- Мы убеждены, что многие малые города России имеют огромный потенциал для развития в туристическом плане, особенно учитывая колоссальное внимание сейчас к внутреннему туризму, проявляемое, в том числе на федеральном уровне, – прокомментировала руководитель Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина. – Данный конкурс должен побудить туристов к расширению географии своих путешествий за счет малых городов и, с другой стороны, мотивировать муниципальные администрации к повышению туристической и инвестиционной привлекательности своих территорий.

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