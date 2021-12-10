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Калужская делегация завершила работу на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.12.2021 13:41 0 186
Калужская делегация завершила работу на Конгрессе молодых ученых в Сочи

В пятницу, 10 декабря, в Сочи завершился Конгресс молодых ученых. Делегация Калужской области, в составе которой были научные сотрудники ведущих вузов, студенты и школьники, приняли участие в итоговом пленарном заседании, сообщили в пресс-службе правительства.

Основная тема заседания - подведение итогов 2021 года, объявленного президентом России Владимиром Путиным Годом науки и технологий в Российской Федерации.

В пленарном заседании участвовали заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, помощник Президента России Андрей Фурсенко, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Российской академии наук Александр Сергеев, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Никита Марченков, председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в 2021 году президентские персональные гранты получила одна тысяча молодых ученых. Более 1 600 аспирантов получили средства на свои фундаментальные исследования. Всего поддержано 920 проектов. Кроме этого, открыты 1 200 новых ставок для молодых ученых до 35 лет, создано более 120 лабораторий под руководством молодых исследователей.

По оценке министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, проведение конгресса для молодых ученых должно стать ежегодным. Главное достижением Года науки, по его мнению, вовлечение школьников в научные исследования.

В региональном правительстве отмечают, что сейчас на территории Калужской области научно-исследовательская деятельность реализуется на базе 22 научных организаций и 10 образовательных организаций высшего образования, а также на базе промышленных предприятий, организаций малого и среднего предпринимательства, большая часть которых расположена в Калуге и Обнинске.

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в 2021 году составила более 11 тысяч человек, в том числе 233 доктора наук и 1048 кандидатов наук, доля молодых исследователей в возрасте до 39 лет превысила 38%.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.12.2021 13:41 0 186
Тэги: общество область
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