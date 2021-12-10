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Калужские ролики о туризме победили на конкурсе «Диво России»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.12.2021 13:20 0 264

Семь роликов из Калужской области заняли призовые места в финале Восьмого фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России-2021», который проходил с 7 по 9 декабря в Нижнем Новгороде.

Калугу на презентации представляла руководитель ТИЦ «Калужский край» Татьяна Каледина, сообщили в пятницу, 10 декабря, в пресс-службе правительства.

В номинации «Музыкальный клип» первые две строчки заняли песня «Калуга - Новогодняя столица России 2021» и клип на песню «Трава у дома», снятый в локациях второй очереди Государственного музея истории космонавтики.

В номинации «Туристские маршруты и экскурсии» третье место занял ролик «Императорский маршрут. Калужская область». В другой подноминации этой же номинации третье место занял обнинский ролик «Театрализованная экскурсия «Рождество в усадьбе Турлики».

Кроме того, ролик о боровском Домике Счастья завоевал третье место в номинации «Туристические подарки и сувениры», авторский фильм Олега Сивухова к 650-летию областного центра Калуга «В погоне за светом и пространством» занял третье место в номинации «Документальные фильмы. Культура».

Без призового места остался только ролик «Маленький музей великого сражения!» о малоярославецком музее 1812 года, выступавший в категории «Слайд-шоу», номинация «Культура».

- Я считаю, что Калужская область очень хорошо была представлена и в этом сезоне «Дива России», - отметила Татьяна Каледина. - Мы показали новые маршруты – императорский и городской по Калуге, и новые объекты – вторую очередь Музея истории космонавтики, Домик счастья в Боровске, продемонстрировали разные жанры – презентационный ролик, документальный фильм и даже музыкальный клип! Думаю, что мы сделали достойную заявку в этом году, представив восемь роликов от региона, и в 2022 году вполне можем рассчитывать на гран-при!

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.12.2021 13:20 0 264
Тэги: общество область туризм
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