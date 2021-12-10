В Калуге Пенсионный фонд переезжает на улицу Пушкина

С 13 декабря клиентская служба отделения Пенсионного Фонда по Калужской области будет принимать посетителей в Калуге по новому адресу. Если раньше специалисты работали в бизнес-центре на улице Суворова, то сейчас калужане могут обращаться в Пенсионный фонд за услугами на улице Пушкина, 15а. Это здание находится через дорогу от краеведческого музея.

Ближайшая остановка общественного транспорта – «Улица Баумана» (ранее она называлась «6 магазин»).

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием проводиться, преимущественно, по предварительной записи, - рассказали нам в пятницу в Пенсионном фонде. - Если вы зарегистрировались на личный прием с 13 декабря и далее, то специалисты ожидают вас в новом офисе по вышеуказанному адресу. Дата и время приема остается без изменений.

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