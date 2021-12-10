Еще пять жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1094, сообщили в пятницу, 10 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 201 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 61 214.

За последние сутки в нашем регионе 207 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 57 562 калужанина.

Вакцинированы от коронавируса 535 824 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 30 873 случая коронавируса. За весь период - 9 956 679. Выписаны за сутки – 35 657, за весь период – 8 673 518. За последние сутки в стране от ковида умер 1 176 человек, за все время – 287 180.

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