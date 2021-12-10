В Калуге борьбу с коррупцией обсудили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии

В четверг, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией в Калуге в региональном министерстве природных ресурсов и экологии прошел тематический круглый стол. Его провели министр Владимир ЖИПА и калужский межрайонный природоохранный прокурор Сергей СОЛДАТОВ.

В пресс-службе правительства сообщили в пятницу, что Сергей Солдатов рассказал о применении положений действующего антикоррупционного законодательства, об основных видах коррупционных преступлений, о предусмотренной за их совершение ответственности.

В рамках круглого стола также обсуждались вопросы, связанные с предотвращением и урегулированием конфликта интересов на службе.

Владимир Жипа поблагодарил Сергея Солдатова за плодотворную встречу и особый акцент, сделанный на правилах поведения, которыми должен руководствоваться каждый сотрудник ведомства.

Ранее на этой неделе прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ предложил чиновникам изучать истории конкретных должностных лиц, которые понесли наказание за коррупционные преступления. Такие примеры в качестве профилактических мер будет направлять прокуратура.

- Лицам, занимающим руководящие посты, всегда есть что терять – должностное, социальное положение, репутацию, имущество. Привлечение к ответственности и обеспечение неотвратимости наказания – ключевое направление профилактической работы, - рассказал Жиляков. - Поэтому самый хороший профилактический эффект дают реальные примеры привлечения к ответственности конкретных должностных лиц. Если сосед по кабинету задержан, заключен под стражу, отправился в колонию, потерял работу и право претендовать на нее в дальнейшем, с него взыскан ущерб, имущество арестовано, то это действует на остальных. Им становится страшно, чувство опасности обостряется, появляется серьезный сдерживающий фактор, исчезает ощущение вседозволенности.

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