Коронавирус постоянно мутирует

Два года мы живём в условиях пандемии.

Не адаптированы к вирусу

Новый коронавирус COVID‑19 возник в конце 2019 года. В результате генетических изменений он получил новые, неизвестные свой­ства. Вирус агрессивен, поражает большое количество людей, скрывается под маской ОРВИ, опасен серьёзными осложнениями внутренних органов. Главная его мишень — ​лёгкие, в тяжёлых случаях может привести к смерти. Организм человека пока не адаптирован к этому вирусу.

Первый заболевший коронавирусом в нашей области выявлен 17 марта 2020 года, в тот же день в регионе ввели режим повышенной готовности.

Первая смерть от коронавируса в Калужской области зафиксирована 15 апреля 2020 года. Скончался приехавший в Калугу из Подмосковья 59-летний мужчина. На 6 декабря 2021 года общее количество жертв эпидемии достигло 1070. Всего подтверждено 60400 случаев коронавируса. С болезнью уже справились 56700 калужан.

Вирус агрессивен, поражает большое количество людей.

Проникнув в живую клетку, вирус строит часть ДНК, встраивает её в геном клетки хозяина, а затем начинает производить копии. Уже понятно, что вирус быстро мутирует. Помимо штамма «дельта» уже выявлен новый штамм коронавируса, «омикрон». Он обнаружен в Южной Африке и содержит 50–60 новых мутаций, высоко заразен, но протекает в более лёгкой форме и не так опасен, как дельта.

Какие имеются вакцины

Специфический иммунитет возникает после перенесённого заболевания или после прививки. На сегодняшний день в России зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса. Это «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет, «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-­Н» центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра им. Чумакова.

«Спутник V» — ​генно-инженерная векторная вакцина с использованием живых аденовирусов человека, лишённых способности размножаться. Векторы (проводники) — два разных аденовируса человека для первого и второго компонентов вакцины, в которые вмонтированы молекулы белка коронавируса (S-белок). Вводится двукратно, с интервалом в три недели.

«Спутник Лайт» — ​более лёгкий вариант. Содержит часть препарата, которая создана с использованием одного из компонентов аденовируса.

«КовиВак» — ​классический тип вакцины: цельновирионная, инактивированная, на основе цельного «убитого» коронавируса SARS-CoV‑2. По мнению специалистов, действует более мягко, практически не вызывает поствакцинальных реакций. Вакцины такого рода разрешено применять хроническим больным, включая людей с серьёзными хроническими заболеваниями.

Вводится двукратно, внутримышечно, с интервалом в две недели.

«ЭпиВакКорона»: генно-инженерная пептидная вакцина содержит короткие куски белков коронавируса, которые способствуют выработке специфических вируснейтрализующих антител в организме. Вводится двукратно, внутримышечно, с интервалом в две-три недели.

Долгое лечение

Всем, кто перенёс ковид, требуется реабилитация. Коронавирус — ​коварная инфекция. Даже после выздоровления и выписки пациента из больницы она ещё долго может проявляться сильной мышечной слабостью, бессонницей, скачками давления и температуры, аритмией, тахикардией, одышкой. Изменения в лёгких могут быть серьёзными и сохраняться достаточно долго после выздоровления. Поэтому сразу после выписки из стационара надо встать на диспансерный учёт по месту жительства. Реабилитация подбирается индивидуально, обычно она комплексная. Главное — ​восстановление функции дыхания, физической активности, избавление от депрессии. Одно из самых распространённых осложнений — ​миокардит, воспаление сердечной мышцы. Причём развиться оно может не сразу, этим и опасно.

Медработники, работающие по специальным программам, помогут эффективно справиться с последствиями перенесённой инфекции.

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