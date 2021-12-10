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Калужское отделение РВИО вошло в десятку лучших по патриотическому воспитанию

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.12.2021 09:57 0 307
Калужское отделение РВИО вошло в десятку лучших по патриотическому воспитанию

На днях в Москве в Музее военной формы прошло заседание Центрального Совета Российского военно-исторического общества (РВИО). Его провел бывший министр культуры, а ныне помощника президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Калужскую область на мероприятии представлял региональный министр культуры Павел СУСЛОВ.

Участники заседания подвели итоги 2021 года и рассказали о планах работы на следующий год.

Калужское отделение Российского военно-исторического общества вошло в десятку лучших региональных отделений по патриотическому воспитанию молодежи и популяризации военно-исторического наследия.

В своем выступлении Павел Суслов представил участникам заседания подробный доклад о направлениях деятельности и планах Калужского регионального отделения. Отмечалось, что в области сейчас более 500 членов РВИО в шести муниципалитетах.

Павел Суслов в докладе отдельно напомнил о реализованных проектах общества в нашем регионе. Это «Дороги Победы. Путешествия для школьников», открытие в Калуге на площади Старый Торг памятника Ивану III, установка бюста генерал-полковника Ивана Васильевича Болдина, а также аллеи героев. При поддержке РВИО созданы новые филиала Калужского объединенного музея-заповедника – военно-исторический центр «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков» и военно-исторический центр «Дом Торубаевых».

Также стало известно о планах Калужского отделения Российского военно-исторического общества на будущий год. По словам Павла Суслова, состоятся масштабные военно-исторические фестивали: «Великое Стояние на реке Угре», «От Тарутино до Малоярославца», военно-исторических праздников «Красные юнкера», «Последний бой весны 1945 года», «Калуга. 1941. Освобождение».

В Тарусе планируется создать аллею. Похожее место должно появиться в городе воинской славы Козельске. Павел Суслов отметил, что Калужская область рассчитывает продолжить сотрудничество с РВИО.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.12.2021 09:57 0 307
Тэги: общество область
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