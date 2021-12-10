В Калужской области резко подешевели рыбные консервы

Правительство Калужской области в пятницу, 10 декабря, опубликовало новую статистику по изменению цен на различные продукты. Итоги недели с 1 по 8 декабря подвели на совместном заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости, которое провел заместитель министра конкурентной политики области Лев МАРЧЕНКОВ.

Зафиксировано резкое снижение цен на рыбные консервы в банке массой 350 граммов. За неделю - сразу на 3,4%.

В то же время с 1 по 8 декабря в магазинах отмечалось увеличение цен на муку пшеничную на 1,3%, печенье - на 1,3%, сосиски, сардельки, колбасу вареную – на 2%, яйца куриные – на 1,1%, помидоры свежие - на 2,4%.

По данным статистики в Калуге, по состоянию на 6 декабря, среди соседних областных центров наблюдались минимальные цены на свинину (кроме бескостного мяса), кур охлажденных и мороженых, колбасу вареную, консервы мясные, овощные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, соль, картофель, капусту свежую, яблоки. Максимальные – на сыры.

- Дефицита продовольственных товаров на территории области нет, - отмечают в правительстве.

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты за период с 1 по 8 декабря оптовые цены на бензин уменьшились на 2,5%, на дизельное топливо увеличилось - на 5%, розничные цены на дизельное топливо увеличились на 2%,

на бензин существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область по состоянию на шестое декабря занимала четвертое место по бензину автомобильному (48,70 руб./л) и первое место по дизельному топливу (50,06 руб./л).

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