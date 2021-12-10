В Калужской области привились от коронавируса 535 824 человека
В среду, 8 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2408 человек. Общее количество вакцинированных достигло 535 824, сообщили в среду в правительстве региона.
В больницах области остается около 134 994 тысяч дозы вакцин. В основном это «Спутник V».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 82,4%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.
В девяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 8 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 125,2%,
- Боровский район – 125,12%,
- Медынский район – 117,99%,
- Перемышльский район – 116,52%,
- Бабынинский район – 113,71%,
- Барятинский район – 111,32%,
- Думиничский район – 111,25%,
- Спас-Деменский район – 105,44%,
- Козельский район – 100,73%,
- Мещовский район – 99,25%,
- Сухиничский район – 95,35%,
- Ферзиковский район – 90,69%,
- Юхновский район – 88,26%,
- Тарусский район – 84,86%,
- Куйбышевский район – 83,12%,
- Мосальский район – 83,03%,
- Жиздринский район – 80,78%,
- Ульяновский район – 79,29%,
- Хвастовичский район – 77,02%,
- Калуга – 76,05%,
- Обнинск – 75,9%,
- Людиновский район – 73,96%,
- Дзержинский район – 73,73%,
- Малоярославецкий район – 73,72%,
- Кировский район – 73,14%,
- Износковский район – 72,67%.
Данные на 8 декабря.
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