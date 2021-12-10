В Калужской области привились от коронавируса 535 824 человека

В среду, 8 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2408 человек. Общее количество вакцинированных достигло 535 824, сообщили в среду в правительстве региона.

В больницах области остается около 134 994 тысяч дозы вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 82,4%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В девяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 8 декабря 2021 года:

Жуковский район – 125,2%,

Боровский район – 125,12%,

Медынский район – 117,99%,

Перемышльский район – 116,52%,

Бабынинский район – 113,71%,

Барятинский район – 111,32%,

Думиничский район – 111,25%,

Спас-Деменский район – 105,44%,

Козельский район – 100,73%,

Мещовский район – 99,25%,

Сухиничский район – 95,35%,

Ферзиковский район – 90,69%,

Юхновский район – 88,26%,

Тарусский район – 84,86%,

Куйбышевский район – 83,12%,

Мосальский район – 83,03%,

Жиздринский район – 80,78%,

Ульяновский район – 79,29%,

Хвастовичский район – 77,02%,

Калуга – 76,05%,

Обнинск – 75,9%,

Людиновский район – 73,96%,

Дзержинский район – 73,73%,

Малоярославецкий район – 73,72%,

Кировский район – 73,14%,

Износковский район – 72,67%.

Данные на 8 декабря.

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