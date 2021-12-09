Главные новости в Калужской области 9 декабря: ДТП с детьми и отключение воды
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 9 декабря.
В Калуге водитель «Опеля» сбил пятилетнюю девочку на улице Суворова.
А в Малоярославецком районе в ДТП пострадал 13-летний мальчик.
На четырех улицах Калуги отключат воду 10 декабря.
Ямочный ремонт Синих мостов запланировали на начало 2022 года.
Калужский Минздрав планирует возобновить производство детского питания на молочных кухнях.
В Калуге смертность за год выросла на 23,5%.
Обнинские волейболистки пробились в четвертьфинал первенства мира.
Шахматист Сергей Шарабин: «Я хотел стать директором шахматной школы и поднять уровень Калуги до всероссийского, но назначили судью по хоккею». Наша статья.
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