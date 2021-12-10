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Этот день в истории: 10 декабря в Калуге отправили в отставку двоих губернаторов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.12.2021 08:00 0 130
Этот день в истории: 10 декабря в Калуге отправили в отставку двоих губернаторов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 декабря.

10.12.1841 – декабрь 1843 г. – волнения мастеровых Серенского железнодорожного завода купца Н.Маслова в Калужской губернии в связи с жестоким обращением управляющего завода, тяжелыми бытовыми условиями, низкой заработной платой и выдачей ее продуктами.

1862 – пост калужского губернатора покинул Виктор Антонович Арцимович (19.04.1820 – 2.03.1893), государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор (1862). При нем оживилась общественная и культурная жизнь губернии, стали издаваться «Памятные книжки», развивалось народное образование.

1871 – калужским губернатором назначен Иван Егорович Шевич (1841 -22.02.1912), действительный тайный советник, сенатор (1885), государственный деятель. Заступил на этот пост 1.02.1872. Прослужил в Калуге 11 лет, до 19.11.1882. За годы губернаторства Шевича самым заметным событием для калужан стало открытие Ряжско-Вяземской железной дороги, проходящей через Калугу.

1887Константин Николаевич Жуков (1840 – 1901) был уволен с должности калужского губернатора. Этот пост он занимал без малого 5 лет. При нем в Калуге была успешно решена проблема строительства водопровода, обращалось внимание на вопросы образования населения, повсеместно открывались церковно-приходские школы

1997 – обращение председателя комитета Госдумы по культуре С. Говорухина к министру культуры Н. Дементьевой о спасении усадьбы Ахлебинино не принесло положительных результатов. Есть основание просить помощи международной конвенции «Всемирное наследие».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.12.2021 08:00 0 130
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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