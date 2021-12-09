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В Калуге смертность за год выросла на 23,5%

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 09.12.2021 15:44 7 948
В Калуге смертность за год выросла на 23,5%

Как мы уже рассказывали, в 2021 году в Калужской области смертность в два раза превышает рождаемость. А в среду, 8 декабря, Калугастат опубликовал подробные данные о количестве умерших в каждом муниципалитете за период с января по октябрь 2021 года.

В Калуге за этот период скончались 5760 человек. Это на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 36,9% больше, чем за первые 10 месяцев 2019 года.

На каждую 1000 жителей в 2021 году в Калуге умерли 20 человек. В 2020 году этот показатель составлял 16,1, в 2019 – 14,3.

Но по количеству смертей относительно количества жителей областная столица далеко не в лидерах. В Спас-Деменском районе этот показатель за год вырос с 22,2 до 27,5, в Юхновском – с 18,3 до 25,7, в Малоярославецком – с 17,3 до 21,8.

При этом в Бабынинском, Барятинском, Износковском и Ульяновском районах смертность в 2021 году ниже, чем была в 2020.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 09.12.2021 15:44 7 948
Тэги: общество статистика
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