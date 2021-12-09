Шапша встретился с молодыми учеными в Сочи

В четверг, 9 декабря, в Сочи губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился с калужанами, представляющими наш регион на Конгрессе молодых ученых.

Губернатор рассказал им о планах по развитию науки и инноваций, мерах государственной поддержки научной сферы, перспективах модернизации вузов, создании дополнительных мотиваций для участия молодежи в научной деятельности в нашей стране в целом и в калужском регионе в частности.

Владислав Шапша ответил на вопросы участников встречи о социальной поддержке молодых ученых в нашей области, о содействии в участии в олимпиадах и других состязаниях, способствующих продвижению научных идей и профессиональному росту молодежи.

Также по приглашению одной из участниц встречи – калужской школьницы Дарьи Ошеровской - губернатор посетил стенд Российского движения школьников, работающий на площадке Конгресса. Здесь он побеседовал с ребятами не только из нашего, но и из других российских регионов. Они рассказали ему о своих научных идеях, поделились планами на будущее. При этом некоторые проекты оказались созвучны тем, которые реализуются в Калужской области.

Пожелав молодым людям успехов, Владислав Шапша резюмировал:

- Если у нас такие школьники, значит у нас все получится.

Ранее в рамках Конгресса молодых ученых губернатор Калужской области провел встречу с ректором НИЯУ «МИФИ» Владимиром Шевченкою Они обсудили создание в Обнинске Инновационного научно-технологического центра.

Также Владислав Шапша в Сочи предложил стимулировать бизнес, вкладывающий инвестиции в научные разработки. Об этом он заявил на рабочем совещании по подготовке итогового расширенного заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука».

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