Шапша обсудил с ректором НИЯУ «МИФИ» создание в Обнинске Инновационного научно-технологического центра

В четверг, 9 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША обсудил с ректором НИЯУ «МИФИ» Владимиром Шевченко ход создания в Обнинске Инновационного научно-технологического центра

Встреча прошла в Сочи на одной из площадок Конгресса молодых ученых. На ней также присутствовала исполняющая обязанности директора Обнинского института атомной энергетики - филиала НИЯУ «МИФИ» Татьяна Осипова.

Стороны обсудили вопросы развития Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ), который создается в Обнинске в соответствии с постановлением правительства России от 21 января 2021 года.

Концепция создания ИНТЦ разработана при поддержке правительства Калужской области, Госкорпорации «Росатом», НИЯУ МИФИ, администрации Обнинска, НИЦ «Курчатовский институт» и Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».

Центр необходим для формирования структуры, связывающей образовательную, научную и производственную сферы для разработки и вывода на рынок новых прорывных технологий, продуктов и услуг в сфере радиационных технологий.

Особенностью ИНТЦ в Обнинске является развитая сеть уникальных производственных и научно-исследовательских центров, преимуществом - партнерство с глобальной технологической компанией – Госкорпорацией «Росатом». В итоге в наукограде планируется создать один из первых в мире интегрированных центров ядерных технологий и исследований для активного продвижения отечественных технологий в данной сфере по всему миру.

- Для нашего региона это очень важный проект. Планируется, что он позволит привлечь порядка 20 миллиардов рублей инвестиций, создать около 1000 рабочих мест, - рассказывал ранее губернатор Калужской области.

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