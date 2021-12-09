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В Калужской области подростковая преступность снизилась на 22,8%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 09:15 0 230
В Калужской области подростковая преступность снизилась на 22,8%

За первые девять месяцев 2021 года в Калужской области подростковая преступность снизилась на 22,8%. Уменьшилось число краж, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, умышленных причинений вреда здоровью. Такие данные 8 декабря сообщили в Калуге на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое провел министр труда и социальной защиты области Павел КОНОВАЛОВ.

- Однако в ряде муниципалитетов ситуация остается напряженной, - отмечают в правительстве региона.

За девять месяцев выявили и поставили на профилактические учеты 689 подростков и 542 их родителя. В полицию попадали 807 несовершеннолетних. В 145 случаях детей поместили в учреждения социальной защиты и здравоохранения.

За этот же период в нашей области снизилось число зарегистрированных наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. К административной ответственности за потребление наркотиков привлекли восемь подростков и шесть родителей. Выявлено 97 человек, вовлекавших детей в распитие спиртных напитков. В 14 случаях подросткам продавали алкоголь.

В этом году в регионе провели оперативно-профилактические акции «Ночной патруль», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Колумбайн», «Твой выбор», «Опасный возраст», «Защита», «Подросток - Игла», «Подросток - семья», «Помоги пойти учиться».

- Совершенствуется профилактическая работа с подростками группы риска, - заявили в правительстве области. - В образовательных организациях за ними в качестве общественных наставников закреплены ветераны МВД, проводятся мероприятия по гражданскому, нравственному и патриотическому воспитанию в рамках взаимодействия с Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ». Организована работа родительских патрулей. Более 62% подростков, состоящих на учётах, вовлечены в сферу организованного досуга.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 09:15 0 230
Тэги: общество область
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