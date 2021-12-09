В Калужской области вновь семь человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1089, сообщили в четверг, 9 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 198 новых случаев заражения ковидом. Это минимальный показатель за месяц. Общее количество заболевших выросло до 61 013.

За последние сутки в нашем регионе 220 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 57 355 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 533 416 калужан.

По всей России выявлены за сутки 30 209 случаев коронавируса. За весь период - 9 925 806. Выписаны за сутки – 35 794, за весь период – 8 637 861. За последние сутки в стране от ковида умер 1 181 человек, за все время – 286 004.

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