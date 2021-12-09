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Школьница из Калуги ведет баттлы на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 11:07 6 754
Школьница из Калуги ведет баттлы на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Как мы уже рассказывали, в Сочи с 8 по 10 декабря проходит Конгресс молодых ученых. В составе делегации Калужской области на него поехала ученица школы №13 Калуги Дарья ОШЕРОВСКАЯ.

Она является активным участником Российского движения школьников и в рамках форума на стенде этой организации ведет научные баттлы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В первый день конгресса в Сочи стенд Российского движения школьников посетили члены калужской делегации.

В сентябре нынешнего года Дарья Ошеровская в эфире марафона «Новое знание» предложила президенту России Владимиру Путину создать систему шефства вузовских педагогов над научными кружками в регионах. Глава государства ее инициативу поддержал.

А весной 2021 года Дарья в рамках «Нового знания» задавала вопросы Илону Маску. После этого губернатор Владислав Шапша предложил американскому бизнесмену разместить производство Tesla в Калужской области.

На Конгрессе молодых ученых Калужскую область также представляют заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского, кандидат экономических наук Наталья Айрапетова, и. о. директора Обнинского института атомной энергетики, кандидат экономических наук Татьяна Осипова, ведущий научный сотрудник Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского, доктор технических наук Андрей Морозов, первый заместитель технического директора Научно-внедренческого производственного предприятия «Турбокон», кандидат технических наук, президентский стипендиат Антон Птахин, доцент отделения ядерной физики и технологий офиса образовательных программ ИАТЭ НИЯУ МИФИ, кандидат технических наук, член-корреспондент отраслевой академии наук Павел Белоусов, младший научный сотрудник Калужского НИИСХ – филиала Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха Гульшан Сейфуллаева, аспиранты и студенты Обнинского института атомной энергетики Анна Бурякова, Руслан Внуков, Александр Годов, Никита Мелега и Ксения Силичева.

Спикерами станут губернатор Владислав Шапша, заместитель губернатора Константин Горобцов и заместитель министра образования и науки Денис Зубов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 11:07 6 754
Тэги: общество область образование
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