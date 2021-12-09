Замгубернатора рассказал о климатических проектах Калужской области на форуме в Сочи

Как мы уже рассказывали, 8 декабря в Сочи открылся Конгресс молодых ученых, участие в котором принимает обширная делегация Калужской области.

В первый день заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ стал участником дискуссии о развитии на территории России лесотехнических, агро- и водных климатических проектов. Речь шла о перспективах развития экосистем и их роли в поглощении углекислого газа, рисках и опыте управления такими системами при реализации климатических проектов.

Горобцов рассказал, что Калужская область заинтересована в реализации экологических проектов.

- При формировании стратегии развития региона до 2040 года мы на экологических проектах сделали особый акцент, - сообщил заместитель губернатора.

Константин Горобцов отметил значимость федеральных проектов «Чистая вода» и «Чистая страна».

Главные планы на ближайшие годы в нашем регионе - очистка бассейна реки Оки и крупных озер области, восстановление и сохранение лесов, а также обновление систем водозабора.

Константин Горобцов также отметил актуальность строительства карбоновых полигонов - территорий с уникальной экосистемой, созданных для проведения важнейших исследований в сфере экологии. Такой уже создан в Юхновском районе на территории национального парка «Угра». Научно-исследовательский полигон функционирует для разработки и полевых испытаний технологий мониторинга углеродного баланса территорий и объектов.

- За три года мы инвентаризировали все выбросы, и видим, что есть, чем заниматься, - пояснил Горобцов. Но данная работа требует серьезных изменений в нормативно-правовых документах, заметил заместитель губернатора.

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