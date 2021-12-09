В Резвани отремонтировали врачебную амбулаторию

В Калуге отремонтирована врачебная амбулатория Калужской городской больницы № 5 в поселке Резвань. В среду, 8 декабря, об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Работы проведены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В этом медицинском учреждении обслуживается около 3000 жителей поселка Резвань и деревни Плетеневка.

Во время реконструкции рабочие заменили двери и окна, электрическую проводку, инженерное и сантехническое оборудование, провели косметический ремонт.

В 2021 году в Калужской области также установили новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Корекозево Перемышльского района, относящееся к Калужской городской больнице № 5. До этого ФАП находился в приспособленном помещении. Пока он еще не сдан, идет подключение к коммуникациям. Работы завершат до конца декабря.

Ранее мы рассказывали, что в нынешнем году также проведен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Большие Савки, установлены пять новых модульных зданий ФАПов в селе Дуброво Кировского района, деревне Крисаново-Пятница и деревне Цветовка Барятинского района, селах Жерелево и Троицкое Куйбышевского района.

В Центральной межрайонной больнице №1 в Кирове завершается капитальный ремонт здания взрослой поликлиники. Для больницы закуплены новый аппарат компьютерной томографии и рентген аппарат. Установить новое оборудование планируется до конца года.

А в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» для Калужского областного онкодиспансера закуплен новый аппарат брахитерапии SagiNova.

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