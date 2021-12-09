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Калужский Минздрав планирует возобновить производство детского питания на молочных кухнях

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 09:26 0 133
Калужский Минздрав планирует возобновить производство детского питания на молочных кухнях

Как мы уже рассказывали, с 1 декабря молочные кухни в Калуге перестали выдавать кисломолочные продукты собственного производства. В среду, 8 декабря, ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

- Работа отдела по производству детского питания, к сожалению, в настоящее время приостановлена в связи с изменениями в законодательстве, регулирующем производство и реализацию продуктов детского питания, производство кисломолочной продукции для детей, введением обязательной маркировки данной продукции в системе «Честный знак», - пояснил Пахоменко. - Министерство здравоохранения также обеспокоено возникшими трудностями с производством кисломолочной продукции.

По словам министра, руководителю центра медицинской профилактики, где располагается молочная кухня, указали на необходимость принятия превентивных мер по сохранению производства.

В министерстве здравоохранения рассчитывают, что производство кисломолочной продукции для калужских детей вскоре возобновиться.

- В данный момент решается вопрос о приобретении и монтаже необходимого оборудования, - заявил Пахоменко. - После этого работа отдела будет возобновлена.

При этом Минздрав подчеркивает, что молочные кухни работают. В данный момент там выдают готовое питание: сухие смеси и каши.

Ранее калужские родители в комментариях нашему изданию жаловались на сложившуюся ситуацию.

- Это ужасно! Моему ребенку четыре года, но я до сих пор его кормлю продуктами из молочной кухни, - рассказывала, в частности, Юлия Куприянова. - Мы берем здесь кисломолочку с восьми месяцев, то есть ребенок уже привык.
Несмотря на деньги продолжаем брать здесь – это выходит, бывает, и подороже, чем в магазинах, но мы хотя бы уверены в качестве. А где теперь искать такого уровня продукцию – непонятно.

Когда бывали перебои или мы уезжали, для нас беготня по магазинам казалась просто катастрофой.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 09:26 0 133
Тэги: общество дети здравоохранение область константин пахоменко
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