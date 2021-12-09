Калужский Минздрав планирует возобновить производство детского питания на молочных кухнях
Как мы уже рассказывали, с 1 декабря молочные кухни в Калуге перестали выдавать кисломолочные продукты собственного производства. В среду, 8 декабря, ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.
- Работа отдела по производству детского питания, к сожалению, в настоящее время приостановлена в связи с изменениями в законодательстве, регулирующем производство и реализацию продуктов детского питания, производство кисломолочной продукции для детей, введением обязательной маркировки данной продукции в системе «Честный знак», - пояснил Пахоменко. - Министерство здравоохранения также обеспокоено возникшими трудностями с производством кисломолочной продукции.
По словам министра, руководителю центра медицинской профилактики, где располагается молочная кухня, указали на необходимость принятия превентивных мер по сохранению производства.
В министерстве здравоохранения рассчитывают, что производство кисломолочной продукции для калужских детей вскоре возобновиться.
- В данный момент решается вопрос о приобретении и монтаже необходимого оборудования, - заявил Пахоменко. - После этого работа отдела будет возобновлена.
При этом Минздрав подчеркивает, что молочные кухни работают. В данный момент там выдают готовое питание: сухие смеси и каши.
Ранее калужские родители в комментариях нашему изданию жаловались на сложившуюся ситуацию.
- Это ужасно! Моему ребенку четыре года, но я до сих пор его кормлю продуктами из молочной кухни, - рассказывала, в частности, Юлия Куприянова. - Мы берем здесь кисломолочку с восьми месяцев, то есть ребенок уже привык.
Несмотря на деньги продолжаем брать здесь – это выходит, бывает, и подороже, чем в магазинах, но мы хотя бы уверены в качестве. А где теперь искать такого уровня продукцию – непонятно.
Когда бывали перебои или мы уезжали, для нас беготня по магазинам казалась просто катастрофой.
Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!