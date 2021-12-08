Главные новости в Калужской области 8 декабря: рост смертности и условный срок за смертельное ДТП
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 8 декабря.
В Калужской области смертность более чем в два раза превысила рождаемость.
Прокуратура обжалует условный срок виновнику смертельного ДТП на улице Ленина в Калуге.
Северный обход Калуги откроется в августе 2022 года.
В Калужской области привились от коронавируса 533 416 человек.
Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 11 брошенных автомобилей.
На улицы Калуги за ночь высыпали 427 тонн песка и соли.
В Калужской области средняя зарплата составила 46 839 рублей.
Волейболистки из Обнинска выиграли три матча подряд на первенстве мира.
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