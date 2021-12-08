В Калужской области привились от коронавируса 533 416 человек

Во вторник, 7 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2512 человек. Общее количество вакцинированных достигло 533 416, сообщили в среду в правительстве региона.

В больницах области, по последним данным, остается около 138 тысяч доз вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 82,03%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В девяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, который вновь обогнал Боровский.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 7 декабря 2021 года:

Жуковский район – 124,8%,

Боровский район – 124,27%,

Медынский район – 117,51%,

Перемышльский район – 115,99%,

Бабынинский район – 112,94%,

Барятинский район – 111,02%,

Думиничский район – 110,35%,

Спас-Деменский район – 104,88%,

Козельский район – 100,02%,

Мещовский район – 98,61%,

Сухиничский район – 94,77%,

Ферзиковский район – 90,13%,

Юхновский район – 87,97%,

Тарусский район – 84,73%,

Мосальский район – 82,97%,

Куйбышевский район – 82,83%,

Жиздринский район – 80,56%,

Ульяновский район – 78,26%,

Хвастовичский район – 76,73%,

Калуга – 75,74%,

Обнинск – 75,7%,

Людиновский район – 73,79%,

Малоярославецкий район – 73,31%,

Дзержинский район – 73,3%,

Кировский район – 72,68%,

Износковский район – 72,56%.

Данные на 7 декабря.

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