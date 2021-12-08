В Калужской области привились от коронавируса 533 416 человек
Во вторник, 7 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2512 человек. Общее количество вакцинированных достигло 533 416, сообщили в среду в правительстве региона.
В больницах области, по последним данным, остается около 138 тысяч доз вакцин. В основном это «Спутник V».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 82,03%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.
В девяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, который вновь обогнал Боровский.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 7 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 124,8%,
- Боровский район – 124,27%,
- Медынский район – 117,51%,
- Перемышльский район – 115,99%,
- Бабынинский район – 112,94%,
- Барятинский район – 111,02%,
- Думиничский район – 110,35%,
- Спас-Деменский район – 104,88%,
- Козельский район – 100,02%,
- Мещовский район – 98,61%,
- Сухиничский район – 94,77%,
- Ферзиковский район – 90,13%,
- Юхновский район – 87,97%,
- Тарусский район – 84,73%,
- Мосальский район – 82,97%,
- Куйбышевский район – 82,83%,
- Жиздринский район – 80,56%,
- Ульяновский район – 78,26%,
- Хвастовичский район – 76,73%,
- Калуга – 75,74%,
- Обнинск – 75,7%,
- Людиновский район – 73,79%,
- Малоярославецкий район – 73,31%,
- Дзержинский район – 73,3%,
- Кировский район – 72,68%,
- Износковский район – 72,56%.
Данные на 7 декабря.
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