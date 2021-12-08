В Калуге организуют мобильный спасательный пост на Воробьевской переправе

Как мы уже рассказывали, в среду, 8 декабря, в Калуге прошло последнее в 2021 году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве региона. Его провели заместитель губернатора Василий Быкадоров и начальник Главного управления Владислав Блеснов. Один из обсуждавшихся вопросов - безопасность на водоемах зимой.

По информации ГУ МЧС по Калужской области, в 12 муниципалитетах определены 25 традиционных мест для подледного лова рыбы, а также места, запрещенные для массового выхода людей на лед. Информация о состоянии льда в разрешенных местах подледной рыбалки будет размещаться на сайте Главного управления. Составлены графики патрулирований таких мест.

Несмотря на то, что ледовые переправы на территории области не предусмотрены, наиболее напряженная обстановка прогнозируется в Калуге в районе улицы Воробьевской, где с началом ледостава заработает несанкционированная пешеходная переправа. там будет организована работа мобильного спасательного поста.

Достаточно сложная обстановка прогнозируется в Кирове на Нижнем и Верхнем озерах, а также на озере Ломпадь в Людиново и на реке Ока в районе Тарусы.

15 декабря на Яченском водохранилище в Калуге пройдет совместная тренировка инспекции ГИМС и поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы области, а также муниципальных спасательных служб. Участники отработают навыки использования спасательных средств на водоемах области в зимний период и оказания помощи людям, терпящим бедствие на льду.

На водоемах, расположенных вблизи учебных заведений, запланировано дополнительное информирование школьников об опасности выхода на лед и правилах поведения. Будет усилено патрулирование таких мест.

По словам Владислава Блеснова, в период ледообразования муниципалитетам области необходимо уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности населения: выставить все аншлаги, обеспечить организацию и подготовку групп и маршрутов патрулирования.

Василий Быкадоров напомнил руководителям ответственных ведомств о том, что от качества и своевременности выполнения решений комиссии во многом будет зависеть безопасность жителей региона.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!