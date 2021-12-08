Замгубернатора поручил повысить пожарную безопасность в больницах

В среду, 8 декабря, в Калуге прошло заключительное в 2021 году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве региона. Его провел заместитель губернатора Василий Быкадоров. В совещании участвовал также главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

Один из основных вопросов на заседании - противопожарная безопасность объектов здравоохранения. Сейчас в области работают 48 медицинских организаций, 30 из них - с круглосуточным пребыванием людей. Выездные проверки органов государственного пожарного надзора показали, что большая часть выявленных в них нарушений носит режимный характер. В частности, речь идет о захламлении эвакуационных выходов, несоответствие ГОСТу планов эвакуации и других.

- Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей ответственными лицами, - считают в правительстве.

Василий Быкадоров рекомендовал руководству профильного министерства принять оперативные меры.

- Элементарная халатность подчас может привести к непоправимым последствиям, - прокомментировал он. - Это касается не только медицинских, но и образовательных, и социальных организаций, особенно с круглосуточным пребыванием людей.

Начальник Главного управления Владислав Блеснов предложил разработать специальную ведомственную программу, в рамках которой целенаправленно приводить в соответствие нормам пожарной безопасности объекты здравоохранения.

- Все, что касается жизни и здоровья граждан, должно быть на первоочередном контроле. Наша главная задача – не допустить чрезвычайных ситуаций и гибели людей, - подвел итог Быкадоров.

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