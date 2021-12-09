Этот день в истории: 9 декабря государство забрало Дом Ракова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 9 декабря.

1801 - 9 декаб(ря) упал с церкви Иоанна Предтечи человек и убил(ся) до смерти …(Из записок купца Губкина)

1842 – в Москве родился Петр Алексеевич Кропоткин (9.12(27.11).1842-8.02.1921). Представитель старинного княжеского рода Кропоткиных, русский ученый, один из теоретиков анархизма, исследователь-географ, член-сотрудник Русского Географического общества. Его детские годы прошли в родовом имении села Никольское Мещовского уезда, которое находится на берегу реки Серены, впадающей в Жиздру. В Калуге одна из улиц носит имя Кропоткина. В своих «Записках революционера» Петр Алексеевич с любовью описывает природу нашего края: «Трудно найти в центральной России более красивые места для жизни летом, чем берега реки Серены».

1918 – вышло постановление калужского совдепа о муниципализации торгового дома П.С. Ракова.

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