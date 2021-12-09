Анна Алешникова: «Настрой боевой, жизнь прекрасна, работаем дальше»

Участница Анна Алешникова

Я от всего сердца благодарю проект и центр красоты «Slim&Beauty» за исключительно позитивный настрой, выработку привычек, связанных с правильным питанием, заботу о теле. Хочется чаще и чаще там появляться!

Теперь 3 раза в неделю мою жизнь заполнил бассейн - аквааэробика, чего мне не хватало более двух лет. Занятия аквааэробикой дополнительно заряжают стимулом двигаться дальше, искать новые возможности, не останавливаться на достигнутом. Цель, поставленная в проекте, почти достигнута: гардероб изменён, в размерной сетке уже как минимум стало на 2 размера меньше. Настрой боевой, жизнь прекрасна, работаем дальше!

Центр красоты «Slim&Beauty», Ирина Рождественская

С нашей участницей мы активно продолжаем работать над состоянием кожи, убираем дряблость, выравниваем текстуру, убираем целлюлит, используя такие процедуры как вакуумный массаж, вибромассаж и радиоволновый лифтинг тела.



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