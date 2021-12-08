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Три представителя Калужской области победили на конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 14:27 0 266
Три представителя Калужской области победили на конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Стали известны итоги XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Среди победителей оказались три представителя Калужской области: Максим Ткачук, Дарья Алексеева и Виктория Доронина. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе правительства.

В этом году конкурс был организован восемнадцатый раз. Его приурочили к 60-летию первого полета Юрий Гагарина в космос. Свои идеи и проекты представили 91 147 участников из всех регионов России, а также 24 иностранных государств, среди которых Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и другие.

Студент Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Максим Ткачук стал обладателем специального приза в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны», представив разработку мобильной системы автономного наблюдения «Flying Search». Она направлена на осуществление мониторинга объектов на местности, а также потенциальных чрезвычайных ситуаций. Систему планируется установить на беспилотный летательный аппарат, что позволит осуществлять деятельность в ненаселенной местности, благодаря возможности беспрепятственно преодолевать большие расстояния, а также доставлять грузы до трех килограммов. В качестве приза Максим получил сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».

- Главной уникальностью проекта является автономность системы, что позволяет минимизировать человеческий фактор на всех стадиях осуществления операции, кроме того, мобильность, что позволяет выполнять второстепенные задачи и всегда знать, что происходит на той или иной территории, независимо от вашего местоположения, - пояснил Максим Ткачак. - Работа над проектом началась еще в прошлом году, и мы очень рады, что сейчас он получил высокую оценку от платформы «Россия – страна возможностей» и экспертов «Роспатента.

Дарья Алексеева и Виктория Доронина представляли на конкурс свои сказки и рисунки. Они победили в номинации «Сказки о космосе». Работа Даши называлась «Ура, ты на Марсе», Вики - «Волшебные крылья мечты».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 14:27 0 266
Тэги: общество область
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