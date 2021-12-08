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Останки погибшего во время войны солдата передали из Калуги во Владимирскую область

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 08.12.2021 14:59 4 471
Останки погибшего во время войны солдата передали из Калуги во Владимирскую область

Утром в среду, 8 декабря, на площади Победы в Калуге прошла церемония передачи останков Виктора Дмитриевича Кудалёва, воина-парашютиста 221-й бригады 4-ого воздушно-десантного корпуса, уроженца Владимирской области, его землякам.

На митинге выступил заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров. Также выступали первый заместитель городского Головы Александр Серяков, командир Тульской дивизии ВДВ Герой России Владимир Селиверстов и представитель губернатора Владимирской области Сергей Полузин, сообщили в пресс-службе городской управы.

Виктор Кудалев погиб в начале 1942 года, когда ему было 19 лет. Тогда бойцов-парашютистов забросили в тыл врага в ходе Вяземской воздушно-десантной операции. Она проходила на территории нынешних Калужской и Смоленской областей.

Обнаружили останки солдата вместо со смертным медальоном нынешней осенью волонтеры областного объединения «Память» совместно с Тульской дивизией ВДВ в ходе осенней Вахты Памяти. Они проводили раскопки у деревень Ключи и Песочня Мосальского района. Во время Великой Отечественной войны там проходили ожесточенные бои с немецкими частями группы армий «Центр».

- Из записки, найденной в медальоне, мы узнали, что под деревней Ключи погиб Виктор Дмитриевич Кудалев, уроженец Вязниковского района Владимирской области, до настоящего времени он считался без вести пропавшим, рассказал командир отряда «Память» Сергей Новиков.

В четверг, 9 декабря, останки Владимира Дмитриевича Кудалева захоронят во Владимирской области.

Ранее мы рассказывали, что в Калуге передали в Саратовскую область останки Григория Серкова и Егора Кузьмина.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 08.12.2021 14:59 4 471
Тэги: общество область
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