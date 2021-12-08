Любители технологий живут в Жукове, Тарусе, Боровске и Малоярославце

Tele2 с помощью big data собрал статистику об интернет-пользователях из Калужского региона. Оказалось, что наибольшее число 4G-сёрферов сконцентрировано у границы с Московской областью, при этом жители выбирают максимально технологичные смартфоны.

По данным аналитиков оператора, в четырех районах – Жуковском, Тарусском, Боровском и Малоярославецком, доля активных пользователей интернета достигла рекордных значений. В среднем здесь три клиента из четырех ежедневно выходят в Сеть и проводят со смартфоном по несколько часов в день.

Любопытно, что жители этих районов предпочитают технологичные устройства не старше двух лет, тогда как по области средний «возраст» популярных гаджетов чуть выше – он приближается к трем годам. В топ-3 во всех районах Калужской области входят модели Xiaomi, Huawei и Samsung.

Потребление дата-трафика Tele2 в регионе в ноябре выросло в 1,5 раза год к году. Эксперты подтверждают: индустрия интернет-развлечений набирает обороты. По их оценке, больше всего времени жители проводят за просмотром видеоконтента – в онлайн-кинотеатрах и на YouTube. А лидером по числу пользователей стали WhatsApp и Instagram.

Чтобы отвечать потребностям калужан и обеспечивать их качественным 4G-интернетом, технические специалисты расширили емкость сети в тех райцентрах и поселках, где быстрыми темпами растет потребление трафика, а также запустили новые базовые станции в области. Сегодня покрытие Tele2 охватывает территорию, на которой проживает свыше 99% населения региона.





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