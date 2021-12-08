Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима по фото

В делах о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы. Основанием для вынесения решения может быть протокол и фотофиксация. Об этом говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ, сообщает 8 декабря «РИА Новости».

Суд рассматривал жалобу владельца магазина из московского района Люблино. Проверяющие обнаружили там продавца без маски. Штраф составил 100 тысяч рублей, но предприниматель решил оспаривать постановление и дошел до Верховного суда.

Но ВС РФ согласился с выводами районного суда.

- Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом, - сказано в постановлении.

Напомним, в Калужской области масочный режим действует до 31 декабря. Однако ожидается, что в ближайшие недели его продлят еще на два месяца – до 28 февраля 2022 года.

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