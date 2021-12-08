Новым прокурором Износковского района назначен Сергей Козлов

Новым прокурором Износковского района Калужской области назначен Сергей КОЗЛОВ. В среду, 8 декабря, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Сергею Козлову 39 лет. Он родом из поселка Товарково.

В 2010 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт, работал следователем, следователем по особо важным делам Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК Росси по Калужской области.

В прокуратуре Калужской области работает с декабря 2012 года в должностях помощника, заместителя прокурора Медынского района.

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