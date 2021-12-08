В Калуге учредили медаль в честь 80-летия освобождения города

В среду, 8 декабря, депутаты городской Думы учредили памятную медаль «80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков».

Медалью будут награждать ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, ветеранов военной службы, несовершеннолетних узников концлагерей, а также граждан, внесших большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, добившихся значительных успехов в области образования, культуры и искусства, реализующих общественно-полезную деятельность, направленную на увековечении памяти о Великой Отечественной войне.

Также медаль будет вручаться членам государственных и общественных организаций, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи, поддержки и защиты интересов ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий и ветеранов военной службы.

80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков исполнится 30 декабря.с этой замечательной инициативой – учредить медаль и отметить ветеранов, блокадников, малолетних узников и всех тех, кто способствует сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне».

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