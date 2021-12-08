В Калужской обласи звание «Рубеж воинской доблести» присвоят 26 населенным пунктам Думиничского района

В Думиничском районе Калужской области звание «Рубеж воинской доблести» присвоят 26 населенынм пунктам. Соответствующее ходатайство главы районной администрации Сергея Булыгина и командира поискового отряда «Патриот» Андрея Гану поддержала комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий населенным пунктам и организациям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области. Ее заседание провела в Калуге заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Карина БАШКАТОВА.

С 5 октября 1941 по 15 августа 1943 года в этих местах велись кровопролитные бои в ходе контрнаступления под Москвой, наступательных операций на Ржевском выступе, Жиздринской, а также «Кутузов». Последняя повлияла на перелом сражения на Курской дуге и стала завершающим этапом освобождения территории района от оккупации. За освобождение Родины на думиничской земле погибли свыше 27 тысяч красноармейцев. Образцами мужества и стойкости были бойцы и командиры подразделений ОМСБОНа НКВД СССР и 10 Армии РККА, которые впоследствии были переданны в состав 16 Армии РККА под командованием Константина Рокоссовского.

Думиничане ухаживают за 28 братскими могилами, с помощью архивов и поисковых работ восстановливают имена погибших. Уже издан путеводитель по военным тропам и другие книги о боевых действиях на территории района.

Карина Башкатова поблагодарила думиничан за вклад в сохранение исторической памяти. Она также подчеркнула, что после принятия решения депутатами Законодательного Собрания области, при выборе площадки для установки памятной стелы важно «учесть мнение каждого жителя муниципалитета».

Почетное звание Калужской области «Рубеж воинской доблести» планируется присвоить деревне Шваново, селу Брынь СП «Село Брынь»; деревням Палики и Кремичное, селу Усты СП «Деревня Буда»; деревням Пыренка, Пузановка, и Высокое, селу Ясенок, поселку Имени Ленина СП «Деревня Высокое»; деревне Верхнее Гульцово СП «Деревня Верхнее Гульцово»; деревне Речицы СП «Деревня Дубровка»; селу Которь, деревням Дубровка, Кишеевка, Хлуднево, Гремячевка СП «Село Которь»; деревне Поляна, селу Маклаки СП «Село Маклаки»; деревням Слободка и Каменка, селу Зимницы СП «Село Новослободск»; деревне Клинцы СП «Село Хотьково»; селу Чернышено СП «Село Чернышено»; деревням Поляки и Думиничи СП «Деревня Думиничи».

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!