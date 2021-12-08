В Калужской области еще семь человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1082, сообщили в среду, 8 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 205 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 60 815.

За последние сутки в нашем регионе 214 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 57 135 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 530 904 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 30 752 случая коронавируса. За весь период - 9 895 597. Выписаны за сутки – 36 976, за весь период – 8 602 067. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 179 человек, за все время – 284 823.

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