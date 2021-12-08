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Калужане примут участие в Конгрессе молодых ученых

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 09:30 0 170
Калужане примут участие в Конгрессе молодых ученых

В среду, 8 декабря, в Сочи откроется Конгрессе молодых ученых. В нем примет участие и делегация Калужской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конгресс продлится до 10 декабря. Затем в Сочи состоится церемонии закрытия Года науки и технологий, объявленного в России в 2021 году указом президента.

Конгресс проходит в Парке науки и искусства «Сириус». Это одно из самых заметных событий большой кампании в поддержку российской науки и образования. В нём принимают участие около трёх тысяч известных ученых, победителей грантовых конкурсов, молодых исследователей, школьников и студентов из разных регионов нашей страны. В составе калужской делегации – учёные, представители вузов, научно-производственных предприятий, органов власти, студенты и школьники.

Деловая программа мероприятия включает пять тематических треков: «Год науки и технологий», «Управление и инвестиции», «Взаимодействие и кооперация», «Инфраструктура и среда» и «Кадры и человеческий капитал». В её рамках состоятся круглые столы, сессии, дискуссии, на которых будут подведены итоги Года науки и технологий, пройдут образовательные мероприятия по различным направлениям научно-исследовательской деятельности. В числе тем обсуждения - искусственный интеллект, климат и экология, генетика и качество жизни, энергетика будущего, освоение космоса, новая медицина и другие. В программу также включены презентации лабораторий IoT и блокчейн и общенационального интерактивного энциклопедического портала «Знания».

Организаторами конгресса выступают министерство науки и высшего образования России, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 09:30 0 170
Тэги: общество область
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