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В калужский онкодиспансер закупили новый аппарат брахитерапии

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 08:59 0 254
В калужский онкодиспансер закупили новый аппарат брахитерапии

В 2021 году в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» для Калужского областного онкодиспансера закуплен новый аппарат брахитерапии SagiNova. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Аппарата заменит подобный предыдущего поколения.

В лучевой терапии ежегодно нуждаются порядка трёх с половиной тысяч жителей региона, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них не менее 120-150 человек проходят брахитерапию. Это высокоточный метод лучевой терапии, когда источник облучения внедряется непоредственно внутрь пораженного органа. Такой метод лечения позволяет максимально облучить опухоль, не повреждая при этом окружающие здоровые ткани.

- Аппарат гамма-терапевтического контактного облучения SagiNova позволяет контролировать дозу облучения в режиме реального времени, - пояснил заместитель министра здравоохранения области Илья МОХОВ. - Это аппрат последнего поколения, который имеет уникальные возможности для обеспечения безопасности пациентов. Это позволит нам с большей эффективностью лечить онкологические заболевания, в том числе, на ранних стадиях.

В настоящее время проводятся работы по подготовке помещений для размещения нового аппарата. Он будет установлен до конца текущего года.

Ранее мы сообщали, что в течение 2021 года в рамках реализации национальных проектов в Калужской области закуплено новое оборудование в пять медицинских организаций. Помимо онкодиспансера, это областная детская больница, ЦРБ Боровского района, ЦМБ № 1 в Кирове и больница «Сосновая роща».

Также два первичных сосудистых отделения в Кирове и Боровске получат томографы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 08:59 0 254
Тэги: общество здравоохранение область
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