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Калужанам снизят цену на топливо при оплате через «Яндекс.Заправки»

Опубликовано: 08.12.2021 10:32 0 590
Калужанам снизят цену на топливо при оплате через «Яндекс.Заправки»

Теперь абоненты Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой 2 рубля за каждый литр. Сделать это можно на более чем 8 000 АЗС по всей России.

– Мы всегда рядом с нашими пользователями и предугадываем их желания, в том числе за пределами мобильной связи, – подчеркнула директор по маркетингу Tele2 Инна Походня. Предложения в коллаборации с партнерами охватывают самые разные сферы – от развлечений и шопинга до рутинных задач.

Совместный проект оператора и «Яндекса» поможет не только сэкономить, но и позаботиться о своей безопасности в период пандемии. Через приложение «Яндекс.Заправки» клиенты вносят оплату за топливо, не выходя из салона автомобиля.

Чтобы получить скидку, абоненту нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки», выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении. Специальное предложение действует до 31 декабря 2021 года. Подробные условия – на сайте tele2.ru.
 

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Опубликовано: 08.12.2021 10:32 0 590
Тэги: новости компаний
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