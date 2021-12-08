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В Калужской области смертность более чем в два раза превысила рождаемость

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 08.12.2021 09:59 18 1310
В Калужской области смертность более чем в два раза превысила рождаемость

С января по октябрь 2021 года в Калужской области умерли 15 684 человека. За этот же период родились 7114 детей. Смертность более чем в два раза превысила рождаемость, сообщается в отчете Калугастата, опубликованном 7 декабря.

Естественная убыль населения составила 8570 человек.

Если в регионе по итогам 2021 года не будет резкого миграционного прироста, то население Калужской области составит меньше миллиона.

На 1 января в области было 1 000 604 жителя. Меньше калужан было только 50 лет назад – 994 тысяч по итогам переписи 1970 года.

Стоит отметить, что смертность в нашем регионе растет уже два года подряд. В 2019 году за январь-октябрь умер 12 371 человек, в 2020 – 13 366. За последний год смертность выросла на 17%.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 08.12.2021 09:59 18 1310
Тэги: общество статистика
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