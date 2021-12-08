В Калужской области средняя зарплата составила 46 839 рублей

В Калужской области средняя начисленная зарплата за сентябрь составила 46 839 рублей. Такие данные 7 декабря опубликовал Калугастат.

Такой показатель на 7,9% выше, чем в сентябре прошлого года. Хотя нынешним летом зарплата превышала 50 тысяч.

Цены за месяц выросли на 1,6%. С января по октябрь инфляция составила 7,2%.

Уровень безработицы в Калужской области в июле-сентябре – 3,8%.

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