Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Этот день в истории: 8 декабря в Калуге убили архимандрита Илариона

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.12.2021 08:00 1 887
Этот день в истории: 8 декабря в Калуге убили архимандрита Илариона

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 декабря.

1758 – «Т(ого) г(ода) декабря 8 в осьмом часу ночи разбойники в Лаврентиеве монастыре зарезали архимандрита Илариона».  (Из записок купца Губкина).

1894 – в этот день скончался Пафнутий Львович Чебышёв  (4 [16] мая 1821, Окатово, Калужская губерния, Российская империя — 26 ноября [8 декабря] 1894, Санкт-Петербург, Российская империя) — русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук (адъюнкт с 1853 года, экстраординарный академик с 1859 года) и ещё 24 академий мира.

1921 - в деревне Страмиловка ныне Куйбышевского района Калужской области родился Николай Степанович Прохоренко (Прохоренков) (1921-1943). Герой Советского Союза (3.06.1944). Умер 10 октября 1943 года вследствие тяжелых ранений, полученных в бою в районе села Страхолесье Киевской области.

1946 - родилась Эльвира Николаевна Частикова, первый лауреат областной литературной премии имени Марины Цветаевой (1998 год). Частикова автор 14 поэтических сборников, книги сказок для детей, автобиографической прозы. Стихи публиковались в России, Латвии, Казахстане, Украине, Германии, США. Муза боровского художника-самоучки Владимира Александровича Овчинникова.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.12.2021 08:00 1 887
Тэги: история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Красивые женские свитера: что подарить девушке на День Рождения
Основные моменты при оформлении кредита наличными
Микрокредиты: кому это будет интересно?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru