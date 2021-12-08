Этот день в истории: 8 декабря в Калуге убили архимандрита Илариона

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 декабря.

1758 – «Т(ого) г(ода) декабря 8 в осьмом часу ночи разбойники в Лаврентиеве монастыре зарезали архимандрита Илариона». (Из записок купца Губкина).

1894 – в этот день скончался Пафнутий Львович Чебышёв (4 [16] мая 1821, Окатово, Калужская губерния, Российская империя — 26 ноября [8 декабря] 1894, Санкт-Петербург, Российская империя) — русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук (адъюнкт с 1853 года, экстраординарный академик с 1859 года) и ещё 24 академий мира.

1921 - в деревне Страмиловка ныне Куйбышевского района Калужской области родился Николай Степанович Прохоренко (Прохоренков) (1921-1943). Герой Советского Союза (3.06.1944). Умер 10 октября 1943 года вследствие тяжелых ранений, полученных в бою в районе села Страхолесье Киевской области.

1946 - родилась Эльвира Николаевна Частикова, первый лауреат областной литературной премии имени Марины Цветаевой (1998 год). Частикова автор 14 поэтических сборников, книги сказок для детей, автобиографической прозы. Стихи публиковались в России, Латвии, Казахстане, Украине, Германии, США. Муза боровского художника-самоучки Владимира Александровича Овчинникова.

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