Главные новости в Калужской области 7 декабря: сильный снегопад и переход на дистанционное обучение в школах

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 7 декабря.

На Калугу обрушился сильный снегопад. Смотрите в нашем фоторепортаже, что творилось из-за этого в городе.

В Калуге умер 17-летний парень, сбитый водителем «Лады» на улице Московской.

В Калужской области 136 классов в 28 школах перевели на дистанционное обучение. За неделю резко выросло количество учеников, которые занимаются удаленно.

Горуправа Калуги потребовала снести нелегальные гаражи, ворота и сараи. Публикуем адреса.

В Калужской области привились от коронавируса 530 904 человека. Сменился лидер по вакцинации среди районов.

Тем временем в Калуге зафиксированы первые случаи гриппа. Заболели дети.

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