Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Главные новости в Калужской области 7 декабря: сильный снегопад и переход на дистанционное обучение в школах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 20:00 0 742
Главные новости в Калужской области 7 декабря: сильный снегопад и переход на дистанционное обучение в школах

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 7 декабря.

На Калугу обрушился сильный снегопад. Смотрите в нашем фоторепортаже, что творилось из-за этого в городе.

В Калуге умер 17-летний парень, сбитый водителем «Лады» на улице Московской.

В Калужской области 136 классов в 28 школах перевели на дистанционное обучение. За неделю резко выросло количество учеников, которые занимаются удаленно.

Горуправа Калуги потребовала снести нелегальные гаражи, ворота и сараи. Публикуем адреса.

В Калужской области привились от коронавируса 530 904 человека. Сменился лидер по вакцинации среди районов.

Тем временем в Калуге зафиксированы первые случаи гриппа. Заболели дети.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 20:00 0 742
Тэги: общество обзор новостей
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Красивые женские свитера: что подарить девушке на День Рождения
Основные моменты при оформлении кредита наличными
Микрокредиты: кому это будет интересно?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru