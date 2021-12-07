В Калужской области определены границы охранной зоны реки Руть

В Калужской области утверждены границы и определен режим особой охраны памятника природы «Р. Руть с охранным ландшафтом на расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды». Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Ландшафт Рути представлен преимущественно лиственными лесами, основными древесными породами в которых являются ольха серая, осина и береза повислая, реже – хвойно-широколиственными лесами, а также пойменными и злаково-разнотравными лугами и прибрежно-водными сообществами. Наибольшую ценность в его границах представляют пойменные луга, так как именно на них и встречены горечавка крестовидная, шашечница диамина, краеглазка мэра, аист белый, журавль серый и клинтух, занесенные в Красную книгу Калужской области.

Река Руть и ее охранный ландшафт были объявлены памятником природы областного значения в 1993 году. Для них в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством был установлен особый правовой режим, запрещающий любую хозяйственную деятельность. Но кроме уникальных природных комплексов, имеющих большую ценность для сохранения биоразнообразия региона, в его границы попало село Егорье. И именно его жители оказались в «ловушке», ведь с момента создания особо охраняемой природной территории любое строительство, в том числе линейных объектов, оказалось под запретом.

Новый режим особой охраны разрешает строительство линейных объектов в границах памятника природы регионального значения «Р. Руть с охранным ландшафтом на расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды». А это значит, что жители наконец-то смогут подвести к своим старым домам газ, воду и другие коммунальные услуги, пояснили в Минприроды.

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